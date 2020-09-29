Новости 29 сентября: налоговая амнистия, фискальная служба и МВФ, расходы на армию

О налоговой амнистии. Согласно законопроекту, который в ближайшее время должны зарегистрировать в Верховной Раде, налоговую амнистию в Украине планируют проводить в течение 9 месяцев. Основная ставка составит 5%.

О фискальной службе и МВФ. Украина не успеет ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС) до конца 2020 года вопреки договоренностям с МВФ.

О расходах на армию. В августе Министр обороны пожаловался премьер-министру Денису Шмыгалю на то, что Министерство финансов предложило установить предельные издержки военному ведомству на 2021 - 2023 годы на уровне менее 3% ВВП.

О Бюро экономической безопасности и СБУ. Глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что согласно законопроекту о создании Бюро экономической безопасности, СБУ все же не будет заниматься экономикой, как об этом ранее сообщал замглавы этого комитета Ярослав Железняк.

О пассажирских перевозках УЗ. Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак планирует сделать пассажирские перевозки безубыточными путем переговоров по компенсации стоимости проезда льготников.

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Глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак: Я не собираюсь воевать с большим бизнесом. Я покажу им выгоды

Руководитель компании-монополиста раскрыл детали своего трудового контракта, рассказал, когда пассажирские перевозки станут безубыточными и почему "Укрзализныци" нельзя залезать в долги еще глубже, и кто войдет в его команду.(укр)

На широкую ногу. Кто оплатит сотни миллиардов дефицита бюджета

Каждая четвертая гривня, которую правительство планирует потратить из госбюджета в следующем году, будет взята в долг. Сможет ли Украина пережить 2020 год и где возьмет деньги на финансирование дефицита в будущем? (укр)