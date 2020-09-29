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Гетманцев рассказал, как будет проходить налоговая амнистия в Украине

Вторник, 29 сентября 2020, 17:30
 

Согласно законопроекту, который в ближайшее время должны зарегистрировать в Верховной Раде, налоговую амнистию в Украине планируют проводить в течение 9 месяцев. Основная ставка составит 5%.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Экономической правде", которое выйдет в ближайшее время.

"Концепт амнистии полностью согласован. Теперь все зависит только от Офиса президента", - сказал он.

"Параметры амнистии: 5% - общая ставка, 9% - повышенная ставка на активы, которые находятся за границей, 18% на наличные", - пояснил Гетманцев.

По словам депутата, законопроект, в разработке которого он принимал участие, предусматривает, что срок, в течение которого налогоплательщики смогут легализовать свои средства, составит 9 месяцев: "Мы хотим ее закончить в 2021 году", - добавил глава профильного комитета Рады.

По его мнению, стимулом показать в декларации свое настоящее имущество и реальные активы должно стать введение автоматического обмена налоговой информацией и плана противодействия размыванию базы (BEPS).

Кроме этого, законопроектом предусмотрено, что декларации, которые налогоплательщики обнародуют в рамках налоговой амнистии, нельзя будет использовать в суде в качестве доказательств по другим делам.

Напомним:

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что законопроект о налоговой аминистии подали в Офис президента еще в июле, сейчас ведутся дискуссии - по словам министра, это должен быть именно президентское вопрос.

Ярослав Винокуров, ЭП

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Рада налоги законодательство

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