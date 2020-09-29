Новый глава УЗ рассказал, что будет с пассажирскими перевозками
Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак планирует сделать пассажирские перевозки безубыточными путем переговоров по компенсации стоимости проезда льготников.
Об этом заявил сам Жмак в интервью Экономической правде.
"[Безубыточность пассажирских перевозок] в первую очередь будет достигаться заключением публичных договоров с теми сторонами, которые заинтересованы в пассажирских перевозках. И чтобы это осуществлялось не постфактум, то есть возмещение за перевозку льготников происходило через год после того, как железная дорога эти услуги предоставила", - заявил глава УЗ.
По словам Жмака, сейчас задолженность по льготникам только Минобразования приближается к миллиарду гривен. По мнению главы железнодорожного монополиста, если эти долги будут погашены, появится возможность сделать пассажирские перевозки "хотя бы безубыточными".
"Среди необходимых шагов - заключение публичных договоров, оптимизация, приоритет электропоездам с сидячими местами и оптимизация движения", - заявил Жмак.
Непрофильные для УЗ направления будут отданы на аутсорс.
"Конечно, надо улучшать и сервис, и другое, но, в первую очередь, мы должны избавиться от тех бизнесов, которые для нас не являются профильными. Почему в составе "Укрзализныци" есть прачечная? Это не наша экспертиза! Наша экспертиза - это локомотивы, путь, диспетчеризация. Прачечная - это чисто аутсорсинговые услуги, поэтому ответственность за такое направление - это первый пример, на который всегда указывают: белье мокрое, сырое, грязное, с запахом", - жалуется глава УЗ.
Жмак также сообщил, что направление пассажирских перевозок возглавит Александр Перцовский.
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Руководитель филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Максим Миняйло написал заявление об увольнении.
Экономическая правда
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