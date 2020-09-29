Министр обороны пожаловался на Минфин из-за сокращения предельных расходов на армию

В августе Министр обороны пожаловался премьер-министру Денису Шмыгалю на то, что Министерство финансов предложило установить предельные издержки военному ведомству на 2021 - 2023 годы на уровне менее 3% ВВП.

Об этом говорится в письме министра обороны Андрея Тарана на правительство, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.

"Министерством финансов приведены предельные объемы расходов проекта государственного бюджета на 2021 год для Министерства обороны в сумме 112,3 млрд грн (или 2,5% ВВП), что на 3,8 млрд грн ниже утвержденных бюджетных назначений текущего года. Это самый низкий показатель за последние годы", - жаловался Таран.

Министр обороны добавил, что в последующие годы этот показатель имеет тенденцию к снижению: в 2022 году - 2,33% ВВП, а в 2023 году - 2,26% ВВП.

В письме Таран отметил, что сокращение Минфином расходов на армию во время вооруженного конфликта не будет воспринято обществом и в военной среде.

Следует отметить, что письмо Тарана повлияло на пересмотр проекта бюджета на 2021 год. В последней версии документа, обнародованной на веб-портале Верховной Рады, на Минобороны предусмотрены расходы в сумме 117,5 млрд гривен. Хотя и такая сумма меньше расходов Минобороны в этом году.

Напоминаем:

Нардепы от различных фракций и групп раскритиковали проект бюджета-2021, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Также в обществе критиковали планы увеличить расходы на Офис президента и МВД, но уменьшить средства Министерству обороны.

Из-за критики главной сметы страны, отбеливать бюджет взялся лично глава Офиса президента Андрей Ермак, который заявил, что бюджет на 2021 год сбалансирован, хоть Министерству обороны и достанется на 127 миллионов меньше.

Экономическая правда