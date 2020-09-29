Гетманцев о создании Бюро экономбезопасности: "зрады" нет, СБУ не будет заниматься экономикой
Глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что согласно законопроекту о создании Бюро экономической безопасности, СБУ все же не будет заниматься экономикой, как об этом ранее сообщал замглавы этого комитета Ярослав Железняк.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Спасибо коллеге Железняку за бдительность, однако в законопроекте БЭБ никакой измены нет.
Комитетом было поддержано исключить все нормы, касающиеся расследований в сфере экономики во всех отраслевых законах, затрагивающих компетентные функции СБУ.
Деятельность подразделений строго ограничена оставшимся функциональным набором.
Итак, все ок. СБУ не занимается экономикой, как и обещали ", - пишет он.
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Напомним:
Как сообщал нардеп Железняк, налоговый комитет ВРУ на заседании 28 сентября, рассматривая законопроект о Бюро экономической безопасности ко 2 чтению, не смог поддержать одно из главных требований бизнеса - снизить влияние правоохранительных органов на бизнес.
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности" - правоохранительный орган, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.
Также законопроект предлагает забрать у СБУ полномочия по расследованию экономической преступности.
Согласно документу, законопроект предусматривает переходный период: уголовные производства будет переданы Генеральной прокуратуре, а затем в новый орган, который начнет свою деятельность, когда в его штате будет 30% работников.
Экономическая правда
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