Новости 28 сентября: УЗ без Deutsche Bahn, электросамокаты и сниженные ставки в банках
О Deutsche Bahn. Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что пока не видит возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов.
Об электросамокатах. В компании Bolt, которая 7 августа начала работу проката электросамокатов в Киеве, заявили, что спрос был значительно больше, чем ожидали, а утраченных самокатов значительно меньше 1%.
О табачном рынке. Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий.
О банках. За последние две недели процентные ставки по депозитам опустились для всех валют. Снизили ставки 6 банков из 26 исследуемых
О Зеленском. Херсонский госзавод "Паллада", который строит ремонтные доки и причалы, выиграл тендеры Минобороны на строительство причала - в августе директор завода жаловался президенту Владимиру Зеленскому на отсутствие госзаказов, а тот звонил заместителю министра обороны.
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