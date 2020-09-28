Новости 28 сентября: УЗ без Deutsche Bahn, электросамокаты и сниженные ставки в банках

О Deutsche Bahn. Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что пока не видит возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов.

Об электросамокатах. В компании Bolt, которая 7 августа начала работу проката электросамокатов в Киеве, заявили, что спрос был значительно больше, чем ожидали, а утраченных самокатов значительно меньше 1%.

О табачном рынке. Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий.

О банках. За последние две недели процентные ставки по депозитам опустились для всех валют. Снизили ставки 6 банков из 26 исследуемых

О Зеленском. Херсонский госзавод "Паллада", который строит ремонтные доки и причалы, выиграл тендеры Минобороны на строительство причала - в августе директор завода жаловался президенту Владимиру Зеленскому на отсутствие госзаказов, а тот звонил заместителю министра обороны.

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Электросамокаты Bolt в Киеве: о бизнес-модели, конфликте с Кличко, поврежденных бамперах авто и страховке

Сколько стоит новый проект Bolt по прокату электросамокатов, с чего началась война сервиса с киевскими властями и как пользуются новой услугой украинцы. (укр)