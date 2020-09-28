Жмак о сотрудничестве с Deutsche Bahn: Не вижу возможности и смысла

Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что пока не видит возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не являются столь жизненно важными, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороги конкурировать с ними нет смысла.

Пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительства. Это общеизвестная история. Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов", - сказал Жмак, отвечая на вопрос, стоит ли ждать сотрудничества с Deutsche Bahn.

Интервью ЭП с Жмака выйдет в ближайшее время.

Читайте также: Подпись здесь и подпись здесь: почему Кабмин не спешит раскрывать детали сотрудничества с Deutsche Bahn

Напомним:

Ранее "Укрзализныця" будет возвращаться к идее сотрудничества и консалтинга с немецкой Deutsche Bahn после улучшения финансовой ситуации.

Вопрос консультаций немецкой компанией Deutsche Bahn по трансформации "Укрзализныци" пока ставится на паузу, а для IPO "Укрзализныци" (первая публичная продажа акций - ред.) сейчас "точно неудачное время", заявлял ранее Криклий.

5-го февраля "Укрзализныця", немецкая железная дорога "Deutsche Bahn" и ее компания-подразделение по консалтингу "DB Engineering & Consulting" подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной управленческой и/или технической поддержки.

Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопросы стратегического партнерства.

Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".

Как сообщал премьер-министр Гончарук ранее, консультанты от крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn будут предоставлять свои услуги для менеджмента "Укрзализныци" или будут привлечены к управлению компанией на определенном этапе.

Экономическая правда