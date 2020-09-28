НАПК обнаружило коррупционные риски в создании нацоператора табачных изделий
Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий.
Об этом ведомство сообщило на запрос "Лиги антитраста".
НАПК направит обращение в Министерство юстиции с предложением включить указанную постановления в план проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.
Кроме того, Антимонопольный комитет и Министерство внутренних дел по запросам "Лига антитраста" сообщили, что указанный проект постановления к ним на согласование также не поступал.
Несмотря на то, что Министерство финансов в письме правительству отметило о необходимости согласования проекту постановления с АМКУ.
"Указанным постановлением фактически легализуется монопольное положение компании "Тедис" на рынке оптовой реализации табачных изделий", - считают в "Лиге антитраста".
Постановление было принято на заседании правительства 9 сентября, после внесения этого вопроса с голоса в повестку дня заместителем Министра экономики.
Напомним:
Кабинет министров создает Национального оператора на рынке табачных изделий. Критериям его отбора фактически соответствует только ООО "Тедис Украина", которая уже была оштрафована Антимонопольным комитетом за злоупотребление монопольным положением.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua