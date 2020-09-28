НАПК обнаружило коррупционные риски в создании нацоператора табачных изделий

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий.

Об этом ведомство сообщило на запрос "Лиги антитраста".

НАПК направит обращение в Министерство юстиции с предложением включить указанную постановления в план проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.

Кроме того, Антимонопольный комитет и Министерство внутренних дел по запросам "Лига антитраста" сообщили, что указанный проект постановления к ним на согласование также не поступал.

Несмотря на то, что Министерство финансов в письме правительству отметило о необходимости согласования проекту постановления с АМКУ.

"Указанным постановлением фактически легализуется монопольное положение компании "Тедис" на рынке оптовой реализации табачных изделий", - считают в "Лиге антитраста".

Постановление было принято на заседании правительства 9 сентября, после внесения этого вопроса с голоса в повестку дня заместителем Министра экономики.

Напомним:

Кабинет министров создает Национального оператора на рынке табачных изделий. Критериям его отбора фактически соответствует только ООО "Тедис Украина", которая уже была оштрафована Антимонопольным комитетом за злоупотребление монопольным положением.