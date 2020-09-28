После звонка Зеленского в Минобороны: Госзавод получил заказы на причалы
Херсонский госзавод "Паллада", который строит ремонтные доки и причалы, выиграл тендеры Минобороны на строительство причала - в августе директор завода жаловался президенту Владимиру Зеленскому на отсутствие госзаказов, а тот звонил заместителю министра обороны.
Информация о тендере опубликована в системе ProZorro, передает liga.net.
Отмечается, что стоимость заказа - 23 млн грн, "Паллада" из сверхпрочного бетона построит 57-метровый причал (ПЖ-61У).
Как пишет херсонское издание "Любимый Херсон" со ссылкой на директора завода Валерия Маломана, речь идет об изготовлении устойчивого к контакту с соленой водой причала.
Этот подряд завод планирует выполнить до конца года, на строительство будут привлечены 200 специалистов.
Кроме этого, как рассказал Маломан, "Паллада" работает над заказом Госпогранслужбы - строительством 2 причалов, их стоимость - около 1 млн грн.
Напомним:
В августе президент Владимир Зеленский заявил, что госпредприятия должны иметь господдержку и заказ и поручил Минобороны заказать три причала в госзавода "Паллада" ГК "Укроборонпром".
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