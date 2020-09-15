Из COVID-фонда потратили 35% от общей суммы – Минфин

По состоянию на 11 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 22,9 млрд грн - это 35% от общей суммы в 66 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что на здравоохранение использовали 2,3 млрд грн из 16,3 млрд рн или 14,2%, на социальную защиту - 9,1 млпд грн из 10,6 млрд или 86%, на обеспечение правопорядка - 2,4 млрд грн из 2,5 или 95%.

На образование, а именно возврат средств за пробное ВНО потрачено 52,5 млн грн или 100% выделенных средств.

"На строительство и ремонт дорог использовано 9,1 из 35 млрд грн или 26%, на сферу культуры выделено 1 млрд грн, которые пока не использованы. На возобновление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, выделено 524,2 млн грн, которые еще не использованы.

Так, по направлениям выделения средств на денежную помощь гражданам, а именно на помощь детям-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения выделено 1,1 млрд грн, из которых использовано 810,3 млн грн или 73,2% ", - говорится в сообщении.

Также в Фонде борьбы с COVID-19 на доплаты работникам по ликвидации COVID-19 выделено 8,6 млрд грн, из которых использовано 2,5 млрд или 29%.

На мероприятия по предотвращению вспышек COVID-19 предусмотрено 46,1 млрд грн, из которых использовано 11,3 млрд грн или 24,5%.

А на социальную поддержку предусмотрено 9,4 млрд грн, из которых использовано 8,2 млрд грн или 87,2%.

Напомним:

Кабинет министров обязал Государственную аудиторскую службу проверить использование средств из Фонда борьбы с коронавирусом.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что из Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено немногим более 20% средств, а средства из других программ, которые из него изымались, будут "понемногу открывать".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти перераспределили 35 миллиардов гривень из Covid-фонда на "Большую стройку" чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.

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