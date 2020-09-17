Новости 17 сентября: ЕС останавливает "Северный поток-2", Генштабу покупают ручки Parker, власть боится "вышек" 5G

Об остановке "Северного потока-2". Европейский парламент утвердил резолюцию об отравлении Алексея Навального и подтвердил необходимость остановки строительства газопровода "Северный поток - 2".

О снижении НДС для аграриев. Верховная Рада приняла за основу законопроект, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для агросектора с 20% до 14%.

О ручках Parker для Генштаба. Генштаб Вооруженных сил Украины заключает соглашение на покупку подарочных ручек Parker с гравировками и позолотой на 308 тысяч гривен, цена ручек составляет от 672 до 8760 гривен.

О сливе данных SoftServe. Хакеры опубликовали проекты клиентов, и вероятно личные данные сотрудников одной из крупнейших украинских IT-компаний SoftServe.

О страхе перед "вышками" 5G. Министерство цифровой трансформации сообщает о примерах, когда власть на местах препятствует работе базовых станций мобильной связи, ссылаясь на их фиктивную вред.

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