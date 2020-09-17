Генштаб Вооруженных сил покупает подарочные ручки Parker с позолотой по 9 тысяч

Источник: Тендерная документация

Генштаб Вооруженных сил Украины заключает соглашение на покупку подарочных ручек Parker с гравировками и позолотой на 308 тысяч гривен, цена ручек составляет от 672 до 8760 гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро" передают Наші Гроші.

Заказывают 80 подарочных ручек: 58 штук - с гравировкой "От Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины" в подарочном футляре с эмблемой Генштаба ВСУ с двухлетней гарантией и 22 штуки - с изображением трезубца в футляре.

Самыми дорогими являются десять ручек Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811 с корпусом из лакированной латуни и позолоченной клипсой и золотым пером с чеканным узором по 8760 грн.

На сайте эксклюзивного дистрибьютора производителя Parker в Украине такие ручки продаются без гравировки в фирменной коробке по 6105 грн.

Также купили двадцать ручек Waterman Perspective Black GT с корпусом из лакированной латуни и позолоченными деталями, в том числе клипсой, по 6870 грн.

Из них десять будут типа роллер и десять перового типа.

На рынке такие ручки-роллеры продаются без гравировки в фирменной коробке по 5 167-5 168 грн., а перьевые ручки - по 5748 грн.

Кроме того, еще десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT FP F 22011 заказали по 2940 грн., десять латунных ручек Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 - по 2940 грн., десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT RB 22022 - по 2340 грн. и 22 стальные ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 - по 672 грн. Все они с позолотой деталей.

Единственным конкурентом победителя - ЧП Май, была ФЛП Чалкова Людмила Михайловна из Киева, причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Поэтому формальная экономия составила всего 1%.