Хакеры "слили" данные клиентов крупной украинской IT-компании

Хакеры опубликовали проекты клиентов, и вероятно личные данные сотрудников одной из крупнейших украинских IT-компаний SoftServe.

Об этом сообщает ain.ua

2 сентября стало известно, что SoftServe подверглась хакерской атаке, в результате которой несколько сервисов компании перестали работать.

И хотя в компании сообщили, что данные клиентов не пострадали, уже на следующий день в сети появились репозитории проектов, которые SoftServe, судя по всему, разрабатывала для своих клиентов.

16 сентября помимо клиентских данных, хакеры опубликовали еще и персональные данные около 200 человек — вероятно, сотрудников SoftServe. В компании AIN.UA сообщили, что это — не новая утечка, а данные, похищенные в прошлый раз.

Об этом сообщает Telegram-канал DC8044 F33d со ссылкой на российского хакера под ником Freedom F0x.

AIN.UA проверила слитый архив — в нем действительно содержатся сканы паспортов украинцев и граждан других стран Восточной Европы. Пока не известно, действительно ли это сотрудники SoftServe. На это намекает лишь название архива.

Что касается клиентских разработок, среди репозиториев, слитых 16 сентября: банковские приложения, части кода CRM-систем, а также разработки для антивируса Cylance. По словам хакера, которого цитирует @DC8044 F33d, это еще не все: в рамках атаки утекло больше данных, чем было опубликовано на сегодня.

В компании ожидают, что хакеры потребуют выкуп. SoftServe продолжает расследование.

"1 сентября произошла атака. Те данные, которые были опубликованы сегодня, 16 сентября, являются следствием того же инцидента. То есть новой утечки данных не было. Это распространенная тактика в подобных случаях, цель которой запугать, чтобы требовать выкуп, — заявили AIN.UA компании.

Как отмечалось ранее, системы SoftServe локализовали атаку и наша команда по информационной безопасности прибегла к мгновенным действиям, чтобы восстановить работу системы.

В этой, как и любой другой ситуации, безопасность наших клиентов и работников остается нашим приоритетом. Сейчас третья сторона проводит комплексное независимое расследование этого инцидента".