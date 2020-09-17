Местные власти блокируют развитие связи из-за страха перед "вышками 5G" - Минцифра

Министерство цифровой трансформации сообщает о примерах, когда власть на местах препятствует работе базовых станций мобильной связи, ссылаясь на их фиктивную вред.

Об этом говорится в Instagram-аккаунте ведомства.

Минцифра наводит примеры, когда чиновники выступают против установления вышек:

управление образования Броварского городского совета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы;

руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета препятствует установлению базовой станции возле городской клинической больницы;

аналогично действует руководство Центральной районной больницы Киево-Святошинского района;

в Мариуполе установлению базовых станций препятствует Городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и ККП "Мариупольтеплосеть".

В Минцифре отмечают, что такие действия чиновников не является заботой о гражданах. Напротив, из-за них пострадает гораздо больше людей, чем активных радиофобов.

"Мы можем еще раз подчеркнуть: базовые станции мобильной связи, устанавливаемые украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений. Нормы излучения базовых станций в Украине установлены в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке.

К тому же в Украине существует специальный орган, который контролирует использование радиочастот - Украинский государственный центр радиочастот. Одна из его задач - регулярно проверять соблюдение правил работы базовыми станциями", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним:

Ранее президент Владимир Зеленский отвечая на петицию о запрете 5G отметил, что 5G не вредит здоровью при соблюдении допустимого уровня электромагнитного излучения для радиочастот, однако призвал премьер-министра и главу профильной комиссии отреагировать.