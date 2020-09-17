Рада приняла за основу законопроект о снижении НДС для агросектора до 14%

Верховная Рада на заседании 17 сентября приняла за основу с сокращением срока подготовки ко второму чтению законопроекта №3656, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для агросектора с 20% до 14%.

Документ в первом чтении поддержали 233 нардепа, передает FinClub.

Законопроект, в частности, устанавливает ставку налога на добавленную стоимость в 14% по операциям поставки и ввоз в Украину следующей сельхозпродукции: 0102 (крупный рогатый скот, живой); 0103 (свиньи, живые); 0401 (в части цельного молока); 1001 (пшеница); 1002 (рожь); 1003 (ячмень); 1004 (овес); 1005 (кукуруза); 1201 (соевые бобы); 1204 00 (семена льна); 1205 (семена свирепки и рапса); 1206 00 (семена подсолнечника); 1207 (семена и плоды прочих масличных культур); 1212 91 (сахарная свекла).

"В первую очередь такое снижение уменьшит налоговую нагрузку на производителей сельхозпродукции, что, в свою очередь, позволит снизить стоимость сырья на сумму снижения НДС уже для переработчиков такой продукции, при этом снижение ставки НДС по операциям по реализации зерновых и масличных культур и цельного молока в целом не приведет к потерям бюджета, поскольку эти товары не реализуются конечному производителю, который является фактическим плательщиком НДС", - заявил во время презентации законопроекта глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

В пояснительной записке со ссылкой на анализ UCAB на основании данных USDA и операторов рынка по отдельным видам зерновых культур говорится, что снижение ставки НДС с 20% до 14% не приведет к масштабным искажениям в структуре поступлений/потерь НДС для одной из заинтересованных сторон (государство/предприятие).

Подчеркивается, что перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя.

Авторы законопроекта также утверждают, что исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств, так называемых "скруток".