Шмыгаль о проекте госбюджета-2021: Является реалистичным для выполнения

Законопроект о госбюджете-2021 - оптимальный и реалистичный к выполнению документ, который максимально учитывает потребности людей.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"На этой неделе правительство внесло в ВР законопроект о госбюджете на 2021 год. Это оптимальный, оптимизированный документ, который максимально учитывает потребности людей, и при этом является реалистичным к исполнению.

Наши приоритеты не изменились, они четко отражены в смете - медицина, образование, безопасность и оборона, социальная защита людей, строительство дорог и поддержка бизнеса", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в бюджете заложены беспрецедентные расходы на медицину - 156 млрд грн (на 27,5 млрд больше, чем в этом году), что позволит в 2021 году на 30% повысить зарплаты врачей и улучшить качество медицинских услуг.

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Также Шмыгаль рассказал о "мифе о неподъемном дефиците бюджета".

"Во время пандемии почти каждая страна в мире увеличила дефициты своих бюджетов. Это было сделано, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину и поддержать людей и бизнес. На следующий год мы закладываем 6% дефицита, что на 1,5% меньше чем в этом году.

Минфин тщательно просчитал пути привлечения финансирования для покрытия такого уровня дефицита", - добавил он.

Кроме этого, Шмыгаль подчеркнул, что решение о повышении минимальной зарплаты до 6000 с 1 января 2021 и до 6500 грн с 1 июля 2021 года оправдано - оно, по его словам, увеличит и оживит потребительский спрос.

Напомним:

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

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Экономическая правда