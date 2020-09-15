Новости 15 сентября: приватизация "Укрспирта", МВФ и Covid-фонд
Об "Укрспирте". Фонд госимущества объявил первый аукцион по продаже объекта ГП "Укрспирт" - на продажу выставили Немировское МПД за 49,57 млн грн.
О МВФ. Миссия Международного валютного фонда сделала паузу в визитах в Украину изучая вопрос антикоррупционных органов, дела вокруг Суркисов и Приватбанка, использования средств COVID-фонда и т.п.
О Covid-фонде. По состоянию на 11 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 22,9 млрд грн - это 35% от общей суммы в 66 млрд грн.
Об "Ощадбанке". Суд удовлетворил ходатайство Сергея Наумова и отменил свой вердикт о приостановке решения наблюдательного совета "Ощадбанка" о признании Наумова победителем конкурса на должность главы правления банка
Об отеле "Днепр". В государственный бюджет 14 сентября поступили более 1,111 млрд грн от приватизации отеля "Дніпро" - победитель аукциона ООО "Смартленд" выполнил все условия для получения права собственности этого актива.
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