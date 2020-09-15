Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект "Укрспирта" за почти 50 миллионов
Фонд госимущества объявил первый аукцион по продаже объекта ГП "Укрспирт" - на продажу выставили Немировское МПД за 49,57 млн грн.
Об этом в Facebook сообщил гендиректор ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.
"Сегодня - исторический день. Объявлен первый аукцион по продаже объекта ГП "Укрспирт". Речь идет о Немировском МПД, у которого вскоре появится частный собственник.
Украина долго шла к этому моменту. Желаю всем заинтересованным инвесторам успеха на торгах, а дальше - безумного отраслевого развития. С нетерпением ждем следующие объявления и, собственно, на первые результаты аукционов", - написал он.
Согласно сообщению на Prozorro.Продажи, стартовая цена - 49,57 млн грн, дата проведения аукциона - 15 октября 2020 года. Размер гарантийного взноса - 4,96 млн грн.
Напомним:
И.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун заявил, что в середине сентября 2020 года планируют объявить первые аукционы по приватизации объектов предприятия.
Активы госпредприятия "Укрспирт" будут передаваться в Фонд госимущества на приватизацию отдельными имущественными комплексами.
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Экономическая правда
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