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Суд разблокировал назначение руководителя "Ощадбанка"

Вторник, 15 сентября 2020, 10:15
 

Суд удовлетворил ходатайство Сергея Наумова и отменил свой вердикт о приостановке решения наблюдательного совета "Ощадбанка" о признании Наумова победителем конкурса на должность главы правления банка.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда г. Киева, сообщает Finbalance.

Также было отменено решение о запрете органам управления госбанка совершать действия по назначению Наумова на указанную должность.

Постановление Печерского райсуда Киева от 25 июня 2020 года о блокировании назначения Наумова на должность главы правления "Ощадбанка" было принято по требованию Геннадия Хелемского - одного из участников конкурса на должность главы правления "Ощадбанка".

В своем иске к "Ощадбанку" Хелемский оспаривал результаты упомянутого конкурса.

Напомним:

Большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ощадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

Результаты первого конкурса были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", так как в них побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный.

Наумов ранее был главой УкрСиббанка, а также главой Правэкс банка.

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Ощадбанк суд

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