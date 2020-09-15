Зарплаты членам набсоветов, Суркисы, НАБУ: Марченко рассказал, что интересует МВФ

Миссия Международного валютного фонда сделала паузу в визитах в Украину изучая вопрос антикоррупционных органов, дел вокруг Суркисов и Приватбанка, использования средств COVID-фонда и т.п.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью ЭП.

"Если говорить о структурных маяках, то они почти выполнены. Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине ", - объясняет министр.

Марченко также рассказал, что 8 сентября общался с представителями МВФ, где обсуждал проект госбюджета на 2021-й год и отметил, что утверждение бюджета не является условием МВФ.

Отдельно он назвал приоритетные события в Украине, по которым следит МВФ.

"Вопросы, которые их (МВФ. - ЭП) интересуют, в порядке приоритетности. №1 - ситуация вокруг Приватбанка и Суркисов. №2 - ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления. №3 - зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления. Они переживают, особенно в отношении этой агонии против иностранцев. №4 - САП и НАБУ.

Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать. Были также вопросы по ковидовскому фонду", - объясняет Марченко

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Экономическая правда