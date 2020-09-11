Новости 11 сентября: Суркисы хотят извинений, выплаты вкладчикам "Аркады", СБУ и B2B Jewelry

Об "Аркаде". Фонд гарантирования физических вкладов с 11 сентября 2020 года начал осуществлять выплаты средств вкладчикам банка "Аркада" по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

О Суркисах. Братья Игорь и Григорий Суркисы подали в суд на инвестбанкира Сергея Фурсу из-за его комментариев по расследованию компании Kroll о выводе братьями средств из Приватбанка по время приватизации.

О СБУ. Служба безопасности Украины ожидает, что финансовая "пирамида" B2B Jewelry закроет свои отделения самостоятельно после объявления о подозрении фигурантам дела и информирования населения о ее действиях.

О Марченко. Финансовый комитет ВР может поднять вопрос об ответственности министра финансов Сергея Марченко по итогам его отчета 9 сентября, в том числе инициировать отставку.

О ВВП. По итогам января - июля 2020 года уменьшение объемов ВВП Минэкономики оценивает на уровне 6,2% по сравнению с 6,5% по итогам первого полугодия этого года.

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Кто заменит налоговую милицию и кому это нужно

Депутаты предприняли очередную попытку создания преемника налоговой милиции и приняли соответствующий законопроект в первом чтении. Что это за орган, и почему бизнес не в восторге от инициативы Рады.(укр)