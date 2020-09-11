"Требуют извинений": Суркисы подали в суд на инвестбанкира Фурсу из-за комментариев по отчету Kroll

Братья Игорь и Григорий Суркисы подали в суд на инвестбанкира Сергея Фурсу из-за его комментариев по расследованию компании Kroll о выводе братьями средств из Приватбанка по время приватизации.

Об этом сообщает сам Фурса в Facebook.

"В понедельник меня вызывают в суд по иску о защите чести и достоинства Суркисов против меня и телеканала Прямой, где я посмел обсуждать отчет Кролл.

Григорий Суркис, Игорь Суркис и их папа считают, что от этого пострадали их честь и достоинство", - пишет Фурса.

По словам инвестбанкира, от него требуют публично заявить, что отчета Kroll по Суркисам не существует, а сам Фурса опорочил репутацию братьев обсуждая этот отчет.

"Но. Отчет Кролл ведь есть. Это знаю я. Знает Кролл. И знают Суркисы. И, самое интересное, что он есть у Печерского Суда, куда направлен иск. Он есть и у самих братьев Суркисов, которые вытребовали его на Кипре

...Они могут легко доказать, значит, что депозиты, которые они требуют вернуть, не были кредитом в том же Приватбанке. Что путь денег по оффшоркам, описанный в публикации, выдуман авторами публикации, а не взят из отчета Кролл. Они могут просто показать отчет Кролл", - объясняет Фурса.

Напомним:

В июле агентство Kroll выявило схему, как экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами выводил средства из Приватбанка во время национализации.

Об этом сообщало американское издание Chicago morning star, которое опубликовало фрагмент расследования агентства Kroll.Источники ЭП подтвердили автентичость фрагментов расследования, которые обнародовала Chicago morning star.

В то же время сам сайт Chicago morning star похож на фейковый - фото авторов взяты из стоковых ресурсов, а ресурс преимущественно публикует ориентированные на Чикаго переписанные новости.