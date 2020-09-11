В СБУ объяснили, почему не закрывают отделения "пирамиды" B2B Jewelry

Служба безопасности Украины ожидает, что финансовая "пирамида" B2B Jewelry закроет свои отделения самостоятельно после объявления о подозрении фигурантам дела и информирования населения о ее действиях.

Об этом заявил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя, передает Интерфакс-Украина.

"Первый этап мы прошли. Фигурантам объявили о подозрении. Донесли до широких масс, касательно сомнительности проведенных финопераций. Я думаю, что это в принципе сыграет свою роль и оно само закроется", – сказал он в ходе встречи с журналистами в пятницу.

Сотрудник ГУ СБУ отметил, что в случае вмешательства Службы безопасности в работу B2B Jewelry раньше, компания бы обвинила правоохранительные органы в давлении.

"Это бы стало поводом для отказа в дальнейшей выплате инвесторам средств под видом давления на бизнес со стороны правоохранительных органов", – пояснил он.

По его словам, СБУ не может повлиять на "решение человека платить деньги, покупать эти украшения, делать эту инвестицию, не делать – каждый действует на свой страх и риск".

Он сообщил, что на арестованных счетах юрлиц-участников указанной деятельности числится более 40 млн грн, а аналогичная сумма находится на арестованном счету благотворительного фонда Елены Гонты.

Сотрудник ГУ СБУ пояснил, что возвратом средств пострадавшим будет заниматься сторона защиты потерпевших.

"Адвокаты знают как это сделать. Они подают гражданские иски о компенсации затрат", – добавил он.

Напомним:

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.

Трем организаторам B2B Jewelry сообщили о подозрении, двум фигурантам выбрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По сообщениям правоохранителей, за период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.