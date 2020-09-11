Падение ВВП Украины по итогам 7 месяцев замедлилось до 6,2% – Минэкономики

По итогам января - июля 2020 года уменьшение объемов ВВП Минэкономики оценивает на уровне 6,2% по сравнению с 6,5% по итогам первого полугодия этого года.

Об этом говорится в обзоре экономической активности за 7 месяцев 2020 года.

"В июле 2020г. на фоне продолжения адаптации к деятельности в условиях карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения или, и рост (в частности, розничный сегмент рынка). Это свидетельствует о том, что процесс постепенного восстановления продолжается, и большинство сфер экономики постепенно приходит в себя после нокдауна (особенно в апреле)", - говорится в отчете.

По данным НБУ, индекс ожиданий деловой активности в июле 2020г. по сравнению с июнем 2020г. вырос на 1,5 п. и составил 47 п.

Напомним:

В 2020 году падение ВВП Украины составит 6% вместо ожидаемых в апреле 4,2%, среди главных предположений - высокая вероятность наступления второй волны пандемии COVID-19 во втором полугодии 2020 года, говорится в консенсус-прогнозе Минэкономики.

Валовой внутренний продукт Украины в первой половине 2020 сократился на 6,5% против аналогичного периода 2019 года, в частности, во втором квартале падение составило 11%, что меньше, чем ожидалось ранее (14%).

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

Экономическая правда