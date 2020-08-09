Новости выходных: цена восстановления Донбасса и конфликт Bolt с Кличко
Об АМКУ. Антимонопольный комитет продолжает проводить исследования вопросы приобретения акций ПАО "Мотор Сич".
Об Укрзализныци. В связи с ослаблением карантинных мероприятий Укрзализныця возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.
О Донбассе. Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления оккупированной Россией части Донбасса нужно около 10 миллиардов долларов.
О "минималке". Европейская бизнес ассоциация выступила против увеличения минимальной зарплаты, по их мнению это приведет к увеличению теневой занятости в стране.
О Кличко и Bolt. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице.
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