Новости выходных: цена восстановления Донбасса и конфликт Bolt с Кличко

Об АМКУ. Антимонопольный комитет продолжает проводить исследования вопросы приобретения акций ПАО "Мотор Сич".

Об Укрзализныци. В связи с ослаблением карантинных мероприятий Укрзализныця возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.

О Донбассе. Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления оккупированной Россией части Донбасса нужно около 10 миллиардов долларов.

О "минималке". Европейская бизнес ассоциация выступила против увеличения минимальной зарплаты, по их мнению это приведет к увеличению теневой занятости в стране.

О Кличко и Bolt. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице.