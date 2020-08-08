В EBA выступили против повышения “минималки”

Европейская бизнес ассоциация выступила против увеличения минимальной зарплаты, по их мнению это приведет к увеличению теневой занятости в стране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

"Увеличение фискального давления в разгар экономического кризиса и неопределенности будет стимулировать рост сектора "теневых" заработных плат, что приведет к снижению налоговых поступлений от той части бизнеса, которая пойдет на "тенизациию" своей деятельности", - говорится в сообщении.

По словам организации, следствием этого будет ухудшение условия деятельности именно для добросовестных плательщиков: "они будут нести дополнительные расходы на уплату ЕСВ, при этом, сталкиваясь с усиленной недобросовестной конкуренции со стороны теневого сектора, который вырастет в результате принятия предлагаемого законопроекта".

"Добросовестный бизнес устал быть площадкой для налоговых экспериментов. Период кризиса отразился на всем бизнес сообществе, поэтому сейчас важно поддержать компании, а не создавать дополнительные препятствия для прозрачной деятельности бизнеса ", - отметили в EBA.

Ассоциация настаивает на неприемлемости законопроекту №3963, если не будет снижена максимальная величина базы начисления ЕСВ.

Напоминаем:

6 августа, по представлению Президента Украины в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3963 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год ", которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы до 5000 гривен - с 1 сентября 2020 года.

Читайте также: "Минималка" по 6500: как популизм ломает экономическое восстановление