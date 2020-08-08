Советник президента: для восстановления Донбасса нужно около 10 миллиардов долларов

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления оккупированной Россией части Донбасса нужно около 10 миллиардов долларов.

Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

"Предварительная оценка – это около 10 миллиардов долл, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП", — сказал он.

Также Устенко считает, что необходимо создать фонд, в том числе и на деньги доноров, для того чтобы восстанавливать временно оккупированные территории после их реинтеграции.