Советник президента: для восстановления Донбасса нужно около 10 миллиардов долларов
Суббота, 8 августа 2020, 15:59
Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления оккупированной Россией части Донбасса нужно около 10 миллиардов долларов.
Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".
"Предварительная оценка – это около 10 миллиардов долл, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП", — сказал он.
Также Устенко считает, что необходимо создать фонд, в том числе и на деньги доноров, для того чтобы восстанавливать временно оккупированные территории после их реинтеграции.
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