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Укрзализныця возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе

Суббота, 8 августа 2020, 15:39
 

В связи с ослаблением карантинных мероприятий Укрзализныця возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.

Об этом компания сообщила в Facebook.

Также сообщается, что с 10 августа будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.

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Укрзализныця

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