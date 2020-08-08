Укрзализныця возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе
Суббота, 8 августа 2020, 15:39
В связи с ослаблением карантинных мероприятий Укрзализныця возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.
Об этом компания сообщила в Facebook.
Также сообщается, что с 10 августа будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.
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