Bolt без согласования разместил пункты проката электросамокатов — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, движение электросамокатов не разрешено действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг.

"Отмечу, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов - по принципу велопроката.

И конкурс будет проведен, но - после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении", - написал Кличко.

Он призвал компанию Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката.

"И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут обязаны убрать самовольно размещены пункты с электросамокатами".

Напомним

Bolt запустил сервис проката электросамокатов в Киеве, первые 5 локаций уже работают в центре столицы.