Данилишин заявил о призраке "говорящих соросят" и призвал уйти "остатки" бывшего правления НБУ

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что бывшее правление Нацбанка создало миф реформаторов и реформ в банковской сфере 2014-2020 годов, и призвал "остатки" бывшего правления НБУ уйти.

Об этом он написал в Facebook, комментируя статью Татьяны Унковской.

"Миф реформаторов, который создало для себя прежнее правление, должен развеяться как и миф другой страны после 2014 года. Это период упущенных возможностей. Мы потеряли потенциал страны, а накрыли ее лозунгами, вместо стимулирования бизнеса - обеспечили стимулирование уровня олигархизации экономики, потерю институциональной способности управления через постоянную травлю местных управленческих кадров, формирования неполноценности и неспособности украинцев управлять развитием хозяйства.

Это привело к привлечению всякого рода советников, консультантов, министров - гастролеров, которые за последние годы нанесли вреда больше чем все коррупционеры вместе взятые", - заявил Данилишин.

По его словам, "страну накрывает призрак "говорящих соросят", которые понятия не имеют о чем говорят, но активно пропагандируют какие-то фразы, кторые дальше заводят в тупик".

Данилишин также вместе с автором статьи раскритиковал правление НБУ за значительный процентный доход, который получали банки по депозитным сертификатам.

"С этим надо заканчивать. Надо чтобы остатки бывшего Правления НБУ поняли, что их "реформ" уже достаточно, есть кому уже их осуществлять в лице нового главы НБУ, который должен сформировать свою новую команду", - написал он.

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Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине".

Зеленский заявил, что НБУ должен быть "столпом макроэкономической стабильности", а его монетарная политика поддерживать такую стабильность.

Сам новый глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что НБУ должен пересмотретьэффективность кредитных каникул и продолжить снижать учетную ставку.

Также Шевченко назвал основные приоритеты своей работы на новой должности.

Экономическая правда