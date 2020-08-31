Новости 31 августа: пенсии, Дельта Банк, цены на электроэнергию

О пенсиях. На основании увеличения размера минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года повысится размер минимальной пенсии для ряда категорий.

О Дельта Банке. Фонд гарантирования на "голландском" аукционе продал пул активов Дельта Банка, в который вошли права требования по кредитам до юрлиц и физлиц на 20 млрд грн.

О ценах на электроэнергию. Цена электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСН) в Объединенной энергосистеме Украины за август выросла на 8,5%.

О законопроекте о локализации. Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады инициирует консультации с правительством по законопроекту о локализации производства в государственных закупках.

О ндерах и компании Ахметова. Компания ООО "Нефтегазгеоразведка", принадлежащая DTEK OIL AND GAS B.V. Рината Ахметова победила в аукционе на получение специального разрешения на пользование недрами - Будищанско-Чутовской площади сроком на 20 лет за 650 миллионов гривень.

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