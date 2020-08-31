Компания Ахметова выиграла аукцион на пользование нефтегазовыми недрами за 650 миллионов

Компания ООО "Нефтегазгеоразведка", принадлежащая DTEK OIL AND GAS B.V. Рината Ахметова победила в аукционе на получение специального разрешения на пользование недрами - Будищанско-Чутовской площади сроком на 20 лет за 650 миллионов гривень.

Об этом сообщается на площадке Prozorro.

"Нефтегазгеоразведка" получила разрешение на геологическое изучение нефтегазоносных недр, в том числе опытно-промышленную разработка месторождений, с последующей добычей нефти и газа.

В описании лота указано, что стоимость геологической информации составляет 6,89 млн грн (с НДС). Стоимость пакета аукционной документации - 72,55 тыс. грн (с НДС).

Компания Ахметова предложила на 500 тысяч гривен больше чем "Укргаздобыча" (входит в группу "Нафтогаза"), кроме этого за спецразрешения соревновались еще 3 компании:ООО "Индепендент Энерджи Сервисез" (принадлежит британской Юкрейн Индепендент Энерджи Лимитед), ООО Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лимитед Вадима Новинского, ОАО "Добывающая компания" Укрнефтебурение" акции которой принадлежат Игорю Коломойскому, Виталию Хомутыннику и Павлу Фуксу.

Будищанско-Чутовская площадь нефтегазоносных недр расположена на территории Чутовского и Полтавского районов Полтавской области.

Экономическая правда