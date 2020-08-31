Все разделы
Укр / Рус

За август оптовые цены на электроэнергию в Украине подорожали на 8,5%

Понедельник, 31 августа 2020, 15:32
 

Цена электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСН) в Объединенной энергосистеме Украины за август выросла на 8,5%.

Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на ГП "Оператор рынка".

Цена электроэнергии на РСН составила 1298 грн./МВт * ч.

При этом в Бурштынском энергоострове цена за месяц снизилась на 1,5% до 1658 грн./МВт * ч.

Напомним:

За первый квартал 2020 года средняя цена электроэнергии на спотовом рынке Украины (территория Бурштынского енергоострова) была самой высокой в Европе.

Средняя цена для энергоострова в первом квартале года составляла 52,9 евро за МВт-час. Для всей остальной части Украины (Объединенная энергетическая система) цена составляла 46,9 евро - это третий показатель в Европе.

На втором месте оказалась Греция с ценой 50,4 за МВт-час.

Средняя цена по ЕС составляла 33,5 евро за МВт-час.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

электроэнергия

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине введут RAB-тарифы на электроэнергию 27 августа 2020, 09:00
Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью в случае запуска АЭС в Островце 26 августа 2020, 10:47
В "Укрэнерго" объяснили 18 миллиардов убытков за полгода 18 августа 2020, 13:43
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!