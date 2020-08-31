Государство продало активы обанкротившегося Дельта Банка на 20 миллиардов со скидкой 99%

Фонд гарантирования на "голландском" аукционе продал пул активов Дельта Банка, в который вошли права требования по кредитам до юрлиц и физлиц на 20 млрд грн.

Об этом сообщает finbalance.com.

Среди соответствующих должников - в т.ч. "Херсонский судостроительный завод", а также ООО "ТИ ЭЛ СИ СИСТЕМС", ООО "Украинский Бизнес Франчайзинг", ООО "Мерчант Хаус" (последние три структуры фигурировали в производстве Генпрокуратуры относительно возможного вывода Дельта Банком за границу 4,1 млрд грн рефинансирования НБУ в 2014 году через связаные между собой украинские компании, отдельные должностные лица которых являются сотрудниками Дельта Банка; владелец финучреждения Николай Лагун публично отрицал возможность таких злоупотреблений).

Победителем аукциона с предложением 46,1 млн грн стало ООО "Финансовая компания" Дата Финанс ". В госреестре владельцем этой структуры значится Олег

По данным ФГВФЛ, к началу 2020 года долг Дельта Банка перед Фондом составлял почти 9 млрд грн, а перед НБУ - около 5 млрд грн (по рефинансу).

ФГВФЛ заявлял, что рыночная стоимость активов Дельта Банка была определена независимыми оценщиком на уровне 27,4 млрд грн, или 30% от суммы, указанной "на бумаге" (94,27 млрд грн).

Недавно Нацполиция сообщила, что ее следователи сообщили подозрение Николаю Лагуну в нанесении ущерба государству на 30 млн грн из-за уклонения от уплаты налогов.