Новости 25 августа: банкротство "Аркады", повышение "минималки", арбузы

Об "Аркаде". Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

О "минималке". Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №3963 "О внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предусматривает, в частности, увеличение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года.

Об электроэнергии. За первый квартал 2020 года средняя цена электроэнергии на спотовом рынке Украины (территория Бурштынского энергоострова) была самой высокой в Европе.

Об арбузах. В Украине наблюдается снижение цен на бахчевые культуры, в сегменте косточковых и ягодных культур некоторые позиции показали рост цен,

О госгарантиях. Верховная Рада поддержала за основу и отправила на подготовку ко второму чтению законопроект №3659 о портфельных госгарантиях, на 2020 год предлагается установить лимит таких гарантий в объеме 5 млрд грн.

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