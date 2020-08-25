Рада поддержала законопроект Зеленского о повышении "минималки"

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №3963 "О внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предусматривает, в частности, увеличение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года.

Документ на внеочередном заседании поддержали 295 нардепов.

Перед этим за основу закон поддержали 325 нардепов.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, президентский законопроект является сбалансированным, благодаря его принятию Пенсионный фонд получит около 1,7 млрд грн от ЕСВ.

"Спасибо Верховной Раде за поддержку законопроекту о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс грн.

Расчеты правительства показывают, что увеличение МЗП позволит привести ее в соответствие с реальным прожиточным минимумом и простимулирует потребительский спрос на украинскую продукцию", - написал в Telegram после голосования премьер Денис Шмыгаль.

В Раде также были зарегистрированы альтернативные законопроекты: 3963-1 Натальи Королевской (предусматривает повышение "минималки" до 7500 грн с 1 сентября 2020 года) и 3963-2 Юлии Тимошенко (предусматривает "минималку" с 1 сентября 2020 в 5000 грн, с 1 января 2021 г. - 6000 грн., с 1 июля 2021 г. - 6500 грн, также предусматривается, что в течение действия карантина ФОПы платят налоги исходя из размера МЗП, установленного на 1 января 2020 года).

Напомним:

Благодаря увеличению минимальной зарплаты в 2020 году около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн налога на доходы физлиц распределятся между местными бюджетами и госбюджетом, заявили в Минфине.

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа и призвал нардепов поддержать законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

"Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный от президента, за увеличение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 до 6 тысяч гривень. И на протяжении 2021 будет третья часть - мы увеличим до 6,5 тысяч гривень", - заявил президент.

6 августа президентом был зарегистрирован законопроект №3963 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год ", которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы до 5000 гривень - с 1 сентября 2020 года.

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Экономическая правда