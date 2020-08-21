Новости 21 августа: МВФ, "дыра" в бюджете, Roshen vs АМКУ

О МВФ. Международный валютный фонд планирует продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, но в МВФ не говорят, когда ждать следующего транша кредита.

О "дырке" в бюджете. Уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 миллиардов гривень, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет, заявил премьер Денис Шмыгаль.

О Roshen vs АМКУ. Антимонопольный комитет начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.

Кондитерская корпорация Roshen заявляет, что не имеет никакого отношения к производству патоки и, соответственно, отрицает нарушения в злоупотреблении монопольным положением на указанном рынке.

О деньгах из COVID-фонда и дорогах. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти перераспределили 35 миллиардов гривень из Covid-фонда на "Большую стройку" чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.

О курсе гривни. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца года курс валют будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и не выйдет за пределы 29 грн.

О рынке горючего и Беларуси. Антимонопольный комитет усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего из-за возможного снижения поставок топлива из Беларуси.

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