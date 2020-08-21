Антимонопольный комитет открыл дело против Roshen

Антимонопольный комитет начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Группа Roshen является крупнейшим отечественным производителем патоки крахмальной кукурузной (сиропов). При этом, по оценке Комитета, Roshen в течение 2018-2019 годов имела структурные признаки доминирующего положения на данном товарном рынке.

"По имеющейся в АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей – кондитерских фабрик", – сказано в сообщении.

Так, в 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа.

При этом в ходе предварительного исследования АМКУ не обнаружил объективных причин для повышения цен этой группы.

"Такие действия группы Roshen по отношению к субъектам хозяйствования – конкурентам на рынках кондитерских изделий (в том числе и Кондитерской корпорации "Рошен"), могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними", – констатируют в АМКУ.

В связи с этим Комитет начал расследование, сбор и анализ доказательств по делу.

Крахмальная кукурузная патока (сироп) является одним из основных компонентов в рецептуре кондитерских изделий. Она используется при производстве халвы, карамели, зефира, конфет, мармелада для регулирования консистенции (структуры и текстуры) кондитерского изделия.

Напоминаем:

Осенью 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко начал переоформлять свой бизнес, в том числе кондитерский, на старшего сына Алексея.

Экономическая правда