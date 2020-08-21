АМКУ усиливает мониторинг рынков горючего из-за возможного снижения поставок из Беларуси

Антимонопольный комитет усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего из-за возможного снижения поставок топлива из Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Доля бензинов и дизеля, которые производятся и ввозятся в Украину из Республики Беларусь, является весьма значимой для обеспечения в полном объеме спроса потребителей на топливо.

Принимая во вниммние распространение в СМИ информации о возможном ограничении объемов поставок нефтепродуктов из белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Украину, АМКУ усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего", - говорится в сообщении.

В АМКУ также предостерегли участников рынков от совершения любых антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на ресурсное наполнение и ценовую ситуацию, в частности:

создания искусственного дефицита горючего;

необоснованного повышения оптовых и розничных цен на топливо;

создание барьеров в доступе к инфраструктуре морских портов по перевалке нефтепродуктов.

Отмечается, что в случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет будет реагировать в соответствии с действующим законодательством.

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Напомним:

Ранее в Беларуси объявили о забастовках ряд крупных промышленных предприятий, в частности МАЗ, МТЗ, БелАЗ, МЗКТ, Беларуськалий. А работники Мозырского НПЗ и НПЗ "Нафтан" объявили о сборе подписей в поддержку забастовки.

Экономическая правда