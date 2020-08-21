В Roshen ответили на обвинения Антимонопольного комитета

Кондитерская корпорация Roshen заявляет, что не имеет никакого отношения к производству патоки и, соответственно, отрицает нарушения в злоупотреблении монопольным положением на указанном рынке.

Об этом компания сообщила в комментарии "Интерфакс-Украина".

"На сегодня Roshen не получила от АМКУ ни одного официального сообщения о возбуждении дела по признакам злоупотребления монопольным положением. После получения от АМКУ официальной документации о начале расследования корпорация будет максимально способствовать должностным лицам комитета в предоставлении необходимых данных", - сообщили в пресс-службе.

В корпорации также заявили, что в своей работе соблюдают действующее законодательство, добросовестно сотрудничают с АМКУ, предоставляя необходимую информацию, но не понимают, какое отношение производитель кондитерских изделий может иметь к потенциальным нарушениям на сырьевом рынке.

Утверждения, содержащиеся в информации АМКУ, Roshen считает безосновательными и не соответствующими действительности.

Напомним:

Антимонопольный комитет начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.