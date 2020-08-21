Шевченко: Готов защищать Нацбанк от внешнего воздействия

Глава Национального Кирилл Шевченко заявил, что готов защищать независимость НБУ, а в судебном деле Приватбанка Нацбанк будет стоять исключительно на стороне интересов государства.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По словам главы НБУ, без независимости в принятии решений эту должность и не стоило бы занимать.

"Если вы не готовы защищать независимость и политику центрального банка, вы не должны занимать эту должность. Я подумал об этом, прежде чем принять предложение и понял, что готов", - сказал Шевченко.

Также он прокомментировал ситуацию с учетной ставкой, которую в июле Нацбанк после назначения Шевченко оставил неизменной (6%).

"Я не видел ни одного звонка от Кабинета министров или лично от президента о том, что ставка должна быть доведена до определенного уровня", - заверил глава НБУ.

Шевченко добавил, что не ожидает от инфляции в августе сюрпризов и предположил, что прогноз по стабильных процентных ставкам может оставаться неизменным.

По его словам, монетарная политика НБУ останется последовательной, а планов по развертыванию программ количественного смягчения нет.

"Сотрудничество с МВФ - безусловный приоритет для Украины. Это также важный индикатор для других международных партнеров - ЕС, Всемирного банка, иностранных инвесторов. Очередные транши МВФ ожидаем уже в этом году", - подчеркнул Шевченко.

Он отметил, что в судебном деле Приватбанка Национальный банк будет стоять исключительно на стороне интересов государства.

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Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине".

Зеленский заявил, что НБУ должен быть "столпом макроэкономической стабильности", а его монетарная политика поддерживать такую стабильность.

Сам новый глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что НБУ должен пересмотреть эффективность кредитных каникул и продолжить снижать учетную ставку.

Также Шевченко назвал основные приоритеты своей работы на новой должности.