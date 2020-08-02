Новости выходных: зеленые тарифы и курс гривны

О курсе гривны. За июль официальный курс гривни к доллару просел с 26,66 гривны за доллар до 27,69.

О Нацбанке. В июле Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов, а продал для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке 498,7 миллиона долларов.

О зеленых тарифах. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг утвердила снижение "зеленого" тарифа, согласно закону, который накануне подписал президент.

Об украинских трамваях. Производитель трамвайных вагонов "Татра-Юг" победил в тендере на поставку в Румынский город Крайова 17 трамваев.

О "Центрэнерго". В энергогенерирующей компании "Центрэнерго" ответили на расследование проекта "Схемы", в котором журналисты обвинили компанию в заработке за счет использования производственных мощностей атомных электростанций, чем наносится ущерб НАЭК "Энергоатом".