Нацкомиссия по тарифам утвердила сниженные "зеленые" тарифы

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг утвердила снижение "зеленого" тарифа, согласно закону, который накануне подписал президент.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 1 августа.

"1 августа состоялось заседание Комиссии...на котором было принято решение принять постановление НКРЭКУ "Об установлении "зеленых" тарифов на электрическую энергию и надбавки к "зеленым" тарифам за соблюдение уровня использования оборудования украинского производства для субъектов хозяйствования" (с 1 августа 2020)", - говорится в сообщении на сайте учреждения.

"Это техническое решение, которое принимается во исполнение принятого и приобретенного в силу закона .. во избежание временного разрыва мы принимаем решение именно сегодня", - отмечала на заседание и.о. главы нацрегулятора Оксана Кривенко.

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Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф. 31 июля закон подписал президент Владимир Зеленский.

Закон, в частности, предусматривает снижение "зеленого" тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.

Экономическая правда