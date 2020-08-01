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За месяц официальный курс "просел" на 1 гривню к доллару, и на 2,5 гривни к евро

Суббота, 1 августа 2020, 13:11
 

За июль официальный курс гривни к доллару просел с 26,66 гривни за доллар до 27,69.

Об этом говорится в данных НБУ.

Наиболее "дорогим" за месяц доллар был 25 и 26 июля - 27,87 гривни, наиболее "дешевым" - 1 июля - 26,66 гривни.

Официальный курс гривни к евро ослаб почти на 2,69 гривни: 1 июля курс составлял 29,86 грн, а уже 29-го - 32,45 грн.

 
НБУ

Наиболее "дорогим" за месяц евро было 28-го августа - 32,6 гривни, а наиболее "дешевым" - 1 июля - 29,86 грн.

Напомним:

В июле Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов, а продал для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке 498,7 миллиона долларов.

Экономическая правда

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НБУ курс

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