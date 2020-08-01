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Укр / Рус

В июле Нацбанк "влил" почти полмиллиарда долларов на поддержку гривни

Суббота, 1 августа 2020, 10:00
 

В июле Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов, а продал для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке 498,7 миллиона долларов.

Об этом говорится в данных НБУ о результатах валютных интервенций.

Для сравнения, в июне Нацбанк только покупал валюту (общей суммой на 1,115 миллиарда долларов).

В этом месяце больше всего регулятор продал валюты в период 20-24 июля - 347,8 миллиона долл.

 
НБУ

Отметим, что с 13 по 17 июля Нацбанк не осуществлял интервенций на межбанке впервые с сентября 2018 года.

Напомним, с начала года Нацбанк приобрел в резервы валюты на 4,015 млрд долл, а продал долл 3,292 млрд дол

Экономическая правда

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