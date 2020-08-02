В "Центрэнерго" ответили на расследование "Схем"

В энергогенерирующей компании "Центрэнерго" ответили на расследование проекта "Схемы", в котором журналисты обвинили компанию в заработке за счет использования производственных мощностей атомных электростанций, чем наносится ущерб НАЭК "Энергоатом"

Об этом говорится на сайте компании.

На тезис журналистов о том, что "Центрэнерго" продает объемы, которые не собирается производить, в компании ответили: "государственная энергогенерирующая компания заинтересована производить и продавать больше электроэнергии.

Потому что чем больше объемы, тем меньше затраты на единицу продукции - себестоимость. Поэтому обвинять нас в том, что мы хотим продавать больше - как минимум странно".

Также компания приводит пример, когда "Укрэнерго" дал команду запустить в работу все заявленные блоки тепловой генерации.

"Центрэнерго" включил в работу все свои блоки, таким образом подтвердив возможность производить заявленные объемы.

Вместе с тем две другие компании-владельцы ТЭС - "Донбассэнерго" и "ДТЭК" - не смогли запустить все свои блоки, то есть оказалось, что у них проданной электроэнергии больше, чем они реально могли выработать".

На тезис журналистов, ""Центрэнерго", фактически ничего не делая, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле рыночной цены, "в компании ответили, что "Центрэнерго" прекращает вынужденно генерировать энергию исключительно по команде диспетчера.

А также, что компания выполняет десятки команд за сутки разгрузки или погрузки блоков, в зависимости от небалансов системы.

В создании небалансов в "Центрэнерго" обвинило ГП "Гарантированный Покупатель" и производителей ВИЭ.

"Результат - "Энергоатом "ежедневно завершает торги на РДН с небаланса на уровне от 20% до 40% продукции, выставленной на продажу, а" гарантированно покупателю "удается реализовать продукцию АЭС лишь в отдельные часы суток".

Комментируя этот тезис в компании отметили: "Энергоатому" и "Гарантированному покупателю" стоит продавать свою электроэнергию по двусторонним договорам, а не только на РДН.

Ведь элементарно - на РДН можно продать только в отдельные часы суток, следовательно стоит продать по двусторонним и не создавать небалансы ".

Напоминаем:

В расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" заявлялось, что государственное предприятие "Центрэнерго" зарабатывает миллиарды гривен на энергетическом рынке за счет использования производственных мощностей атомных электростанций, чем наносит ущерб государственному НАЭК "Энергоатом".