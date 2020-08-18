Новости 18 августа: кредит от Cargill, снятие наличных через кассы супермаркетов, подделка постановления правительства

О рефинансировании банков. НБУ провел тендер по поддержке ликвидности банков по результатам которого 14 банков получили 4,84 миллиарда гривен рефинансирования.

О кредите от Cargill. Кабмин принял постановление об осуществлении государственных внешних заимствований в 2020 году путем привлечения кредитов от компании Cargill Financial Services International. Общая сумма кредитов - 250 млн евро.

О миллиардере Маске. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал четвертым самым богатым человеком в мире с состоянием в 84,8 миллиарда долларов.

О снятии наличных через кассы супермаркетов. За две недели августа после запуска Приватбанком услуги "Деньги на кассе" на кассах национальных торговых сетей украинцы сняли через торговые POS-терминалы 3,9 млн грн наличных.

О подделке постановления правительства. Министерство энергетики при доработке постановления правительства о разрешении "Энергоатому" продавать электроэнергию по двусторонним договорам добавило пункт, который изменяет суть постановления и "играет на руку" конкурентам.

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