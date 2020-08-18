Нацбанк рефинансировал 14 банков на 4,8 миллиарда, больше половины получил "Укрэксимбанк"

14 августа провел тендер по поддержке ликвидности банков по результатам которого 14 банков получили 4,84 миллиарда гривен рефинансирования.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк удовлетворил заявки 3-х банков, сроком в 84 дня на сумму 90,6 млн грн под 6% годовых.

А также еще 11 банков, сроком до 1820 дней на сумму 4,75 млрд грн под 6% годовых.

Больше всего получил государственный "Укрэксимбанк" - 2,89 млрд грн.

Также рефинансирование получили: Радабанк (100 млн грн), Банк Украинский капитал (56 млн грн), КИБ (75 млн грн), Мисто Банк (28,6 млн грн), Кристалбанк (218 млн грн), РВС Банк (116,8 млн грн), Таксомбанк (500 млн грн), Банк Грант (48 млн грн), МИБ (100 млн грн), Акордбанк (450 млн грн), Банк Сич (14 млн грн), Украинский банк реконструкции и развития (50 млн грн) и Банк Авангард (190 млн грн).

Экономическая правда