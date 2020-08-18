Кабмин привлечет 250 миллионов евро кредитов от Cargill

Кабмин 17 августа принял постановление об осуществлении государственных внешних заимствований в 2020 году путем привлечения кредитов от комании Cargill Financial Services International, Inc.

Об этом сообщается на "Правительственном портале".

Отмечается, что кредиты привлекаются "с целью выполнения Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Также Кабмин утвердил основные условия заимствований и поручил Минфину предусматривать при составлении проекта госбюджета на соответствующий год средства для погашения и обслуживания внешних заимствований.

Подчеркивается, что общая сумма кредитов - 250 млн евро.

На сумму кредитов насчитывается процентный доход по ставке 5,95% годовых со сроком погашения через 3 года после даты получения средств. Кроме этого - процентный доход по ставке 6,85% со сроком погашения через 5 лет.

Процентный доход будет выплачиваться ежеквартально.

Напомним:

В 2019 году Украина привлекла 250 миллионов евро кредитов от Cargill.

Экономическая правда