Маск стал четвертым в списке самых богатых людей - Bloomberg

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал четвертым самым богатым человеком в мире с состоянием в 84,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Накануне, 17 августа, акции Tesla выросли на 11%, тем самым увеличив состояние Маска на 7,8 млрд долл.

Состояние Маска за последний год выросло на 57,2 млрд долларов, это второй по величине "рывок" после основателя Amazon Джеффа Безоса, который за год заработал 73 млрд и занимает первое место в списке самых богатых с общим состоянием в 188 млрд долл.

Вслед за ним в рейтинге самых богатых людей расположился один из основателей Microsoft Билл Гейтс (121 млрд долл), следующий - глава Facebook Марк Цукерберг (99 млрд долл).

На пятом месте теперь находится гендиректор группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy) Бернар Арно (84,6 млрд долл), которого и опередил Маск.

Напомним:

В июне основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что "монополии это неправильно" и "время разделить "Amazon".